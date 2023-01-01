Пермячки назвали самые необычные подарки на 8 Марта Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В преддверии Международного женского дня сервис по поиску работы SuperJob узнал, какие необычные подарки получали жительницы Перми на 8 Марта.

Для 11% пермячек самым необычным подарком на 8 Марта стали цветы и комнатные растения. Отмечается, что традиционный в принципе подарок удивлял, когда дарителем выступал человек, от которого такого знака внимания не ждали, или если выбор растения был очень экзотичен.

10% самым запоминающимся презентом назвали домашнего питомца.

Ещё для 7% опрошенных жительниц краевого центра неожиданным подарком на 8 Марта стали украшения, одежда, обувь и сертификаты на разные активности.

По 3% пермячек удивились подаренным им путешествиям, посуде и бытовой технике.

Среди других необычных подарков женщины перечислили летнюю резину, набор рыбака, компас, будильник, песочные часы, песню, лотерейный билет и живых бабочек.

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