В Пермском крае ищут пропавшего 6 марта 15-летнего мальчика Ребёнок ушёл из дома в Березниках Поделиться Твитнуть

Поисковый отряд «Регион 59» распространил ориентировку на 15-летнего подростка Алексея Ишимова. Сообщается, что 6 марта около 19 час. он вышел из дома по ул. Юбилейной в Березниках Пермского края и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы Алексея: рост 160 сантиметров, худощавый, карие глаза, светло-русые волосы. Мальчик был одет в красную куртку, тёмно-синие джинсы, белый шарф, чёрные ботинки, на голове разноцветная шапка.

Отмечается, что ребёнок нуждается в медицинской помощи.

О местонахождении Алексея просьба сообщить в полицию — 02 (102 с мобильного), ЕДДС — 112 или волонтёрам 8-912-880-41-60.

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