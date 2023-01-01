Андрей Стрельцов «Молот» не смог пробиться в следующий этап Кубка Петрова Пермская хоккейная команда проиграла решающий матч в Красноярске Поделиться Твитнуть

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Итог противостояния ХК «Молот» (Пермь) и ХК «Сокол» (Красноярск) в 1/8 финала Кубка Петрова решил седьмой поединок. Решающая встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу сибиряков. Шайбы в пермской команде забросили Роман Романов и Дмитрий Тювилин. ​

Напомним, что в плей-офф побеждает команда, которой удаётся одержать четыре победы над соперником. Перед сегодняшней игрой в Красноярске результат был равным 3-3.

​Таким образом «Молот», как и год назад, завершил сезон на первой стадии розыгрыша Кубка Петрова.

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