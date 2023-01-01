Максим Артамонов В Перми 8 марта изменится график работы общественного транспорта Он будет работать по воскресному расписанию Поделиться Твитнуть

По сообщению городского дептранса, 8 марта общественный транспорт будет работать по воскресному графику. Кроме этого, 7 и 8 марта изменится также график работы пунктов пополнения проездных.

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Информация об актуальных изменениях размещается в группе «Пермский транспорт» «ВКонтакте» и в telegram-канале.

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