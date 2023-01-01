Елена Синица Прокуратура взяла на контроль задержку авиарейса из Перми в Самару Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 7 марта, в аэропорту Перми произошла задержка рейса БВ 277 по маршруту «Пермь-Самара», авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — говорят в ведомстве.

Пермской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.

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