Елена Синица
Прокуратура взяла на контроль задержку авиарейса из Перми в Самару
Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна
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Сегодня, 7 марта, в аэропорту Перми произошла задержка рейса БВ 277 по маршруту «Пермь-Самара», авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
«Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — говорят в ведомстве.
Пермской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.
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