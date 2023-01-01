Краевые власти и реготделение ОНФ обсудили старт проекта «Комфортная медицина» Поделиться Твитнуть

Глава Прикамья Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с активом регионального отделения Общероссийского народного фронта. Участники встречи обсудили реализацию двух проектов — «Все для Победы!» и «Комфортная медицина».

Глава исполкома Народного фронта в Пермском крае Елена Шлыкова рассказала о промежуточных итогах акции «Все для Победы!». В рамках этой акции с осени 2022 года жители Прикамья перечисляют денежную и материальную помощь, которая направляется на поддержку участников СВО. На днях российские военнослужащие получили от неравнодушных граждан гуманитарную помощь, пять автомобилей, бензопилы и другое необходимое оборудование. Кроме того, к акции активно подключаются местные предприятия, органы власти и НКО. «Наши земляки искренне благодарят за эту поддержку и отмечают, что мало кто из регионов поставляет на фронт такие объемы помощи», — добавила Елена Шлыкова.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что социальные службы, органы власти, волонтеры и компании постоянно оказывают адресную помощь родным военнослужащих. По его словам, сегодня во всех территориях края созданы центры поддержки «Помощь здесь». В планах у региональных властей проводить координацию с государственным фондом, который будет создан по поручению президента РФ Владимира Путина. «Консолидация общих усилий способна сделать так, чтобы те цели и задачи, которые ставил перед регионами президент, реализовались», — отметил губернатор.

Особое внимание в ходе совещания было уделено запуску нового проекта «Комфортная медицина». Как рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Алексей Мельников, проект будет реализован Народным фронтом совместно с администрацией губернатора Прикамья и краевым Минздравом. Инициатива включает в себя два этапа. Первый заключается в том, что все желающие пациенты поликлиник и стационаров смогут направить свои предложения по улучшению условий. Это можно будет сделать через телефон с помощью размещенных листовок с QR-кодом. Пациентам через мобильное устройство необходимо будет пройти электронную анкету для оценки условий оказания услуг. Среди предлагаемых для анкетирования вопросов — доступность питьевой воды, наличие и обустройство санитарно-гигиенических помещений, наличие в медорганизациях буфета или торговой точки, размещение информационных табличек и навигации, организация выдачи постельных принадлежностей и другое.

Второй этап проекта предполагает посещение конкретных медицинских организаций, которые будут выбраны по итогам анкетирования членами Народного фронта и представителями Минздрава Пермского края с участием главных врачей. В ходе совместных посещений будет дана оценка комфортности условий пребывания в медицинских организациях в соответствии с чек-листом, будут даны предложения по повышению комфортности, а медицинскими организациями будет разработана дорожная карта по устранению выявленных отклонений.

Губернатор отметил, что сфера здравоохранения ежегодно испытывает колоссальную нагрузку. Тесное сотрудничество с активистами и жителями Прикамья позволит выявить базовые «болевые точки» и оперативно реагировать на имеющиеся проблемы, чтобы обеспечить комфортное пребывание пациентов в медицинских организациях региона.

По итогам встречи губернатор поручил краевому Минздраву своевременно реагировать на вопросы и жалобы от пациентов, которые поступают через площадку Народного фронта, проинформировать главных врачей медучреждений о новом проекте, включить их в процесс внутреннего контроля за медицинским сервисом. Кроме того, по поручению главы Прикамья представителям Народного фронта и Минздрава необходимо сверять статистику по обращениям и выносить ежеквартально итоги совместной работы на тематические системные часы.

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