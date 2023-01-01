Стоимость букета цветов 8 марта в Перми будет самой низкой среди крупных городов По сравнению с 2022 годом она снизилась на 12,6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость букета цветов в Перми 8 марта снизится по сравнению с прошлым годом на 12,6% — до 1131 руб. Это самая низкая цена среди крупных городов и на 42% меньше, чем в среднем по России, где цена букета составит 1962 руб. Такие данные приводит сервис интернет-эквайринга «Тинькофф Касса» в рамках аналитического проекта Tinkoff Data. Прогноз на 2023 год построен с использованием сервиса аналитики и прогнозирования на основе искусственного интеллекта ETNA.

Самые высокие средние чеки на цветы 8 марта среди крупных городов будут в Москве — 2774 руб. (+2,6% к 2022 году), Уфе — 2568 руб. (+48%) и Санкт-Петербурге — 2213 руб. (+9%).

А дешевле всего букеты 8 марта будут стоить, кроме Перми, в Ростове-на-Дону — 1347 руб. (−20,8%) и Нижнем Новгороде — 1508 руб. (−5,6%).

В этом году цены на цветы на неделе с 1 по 7 марта в среднем по России вырастут по сравнению с последней неделей февраля на 23% — до 2165 руб. за одну покупку. При этом стоимость букета в сам Международный женский день будет ниже на 10%, чем в предшествующие празднику дни, и составит 1962 руб.

По отношению к 2022-ому цены в этом году будут ниже на 2,3% на неделе с 1 по 7 марта и останутся на уровне прошлогодних в сам праздник. Это связано с тем, что в прошлом году продавцы столкнулись с перебоями в поставках, которые вызвали рост цен, чего не ожидается нынче.

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