Елена Синица Краевые логистические центры могут освободить от налога на имущество Проект закона рассмотрят в марте Поделиться Твитнуть

В Пермском крае могут освободить от налога на имущество логистические центры. Такой проект закона в краевой парламент внес губернатор региона Дмитрий Махонин.

Предполагается, что освободят от уплаты этого налога крупные логистические центры, площадь которых свыше 15 тыс. кв. м, в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию объекта недвижимости.

Кроме этого, предлагается предусмотреть условие, при котором объект недвижимого имущества должен быть введён в эксплуатацию в срок не позднее пяти лет с момента присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного. Данное условие необходимо для введения объектов в эксплуатацию в срок.

Действие налоговой льготы предлагается распространить как для инвесторов, уже реализовавших проект логистического центра, так и для тех, кто только планирует его реализовать.





Проект закона рассмотрят в марте.

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