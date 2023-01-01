Елена Синица В Пермском крае подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусом Скончался один житель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае официально подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

Кроме этого, сообщается, что за минувшие сутки в медучреждения госпитализировали 37 человек. Выздоровели за эти же сутки 252 человека, умер — один.

С начала пандемии коронавируса в Пермском крае подтвердилось 463 779 случаев заражения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.