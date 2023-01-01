Елена Синица Краевой Арбитражный суд отказался отменить обеспечительные меры по делу онкоцентра Поделиться Твитнуть

Так может выглядеть новый онкоцентр в Камской долине / фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Арбитражный суд Пермского края принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отмене обеспечительных мер по делу об оспаривании концессионного соглашения о строительстве онкологического центра.

Как пояснил «Новому компаньону» адвокат, управляющий партнёр B2B Law Илья Дёмин, прокуратура обосновала ходатайство о принятии обеспечительных мер тем, что без принятия мер концессионное соглашение будет исполняться, а бюджет Пермского края может в итоге пострадать, так как придётся оплачивать эти работы.

Ранее в правительстве Пермского края заявляли, что концессионное соглашение о строительстве современного, отвечающего всем современным требованиям онкологического центра было заключено в целях обеспечения условий для оказания своевременной медицинской помощи жителям.

Напомним, 8 февраля Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство прокуратуры региона и наложил запрет на выполнение каких-либо действий по заключённому концессионному соглашению о строительстве нового онкоцентра в Перми между краевыми властями и ООО «Клиника инновационных исследований» (КИС). Обеспечительные меры накладываются до принятия решения по иску прокуратуры о признании недействительной заключённой концессии.

По мнению прокуратуры, концессионное соглашение должно было заключить краевое министерство здравоохранения, а не министерство экономического развития и инвестиций. Кроме этого, в прокуратуре обратили внимание, что за свой счёт КИС сделает только проект онкоцентра. Затраты на строительство же должны будут возместить из бюджета. Помимо этого, реновация оборудования в центре в период действия концессии также будет проводиться за счёт региона, а не концессионера.

В то же время, краевой минэк отмечает, что концессионер должен вложить не менее 1% собственных средств. Это условие выполняется, отмечают в ведомстве.





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