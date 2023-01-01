Максим Артамонов В Перми полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве с выдачей справок о регистрации Им вменяют 10 эпизодов Поделиться Твитнуть

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с пермскими полицейскими задержали двух мужчин, подозреваемых в оганизации мошеннического бизнеса по изготовлению поддельных документов. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По версии полиции, ранее судимые жители Перми 1983 и 1990 г.р. предлагали гражданам услуги по постановке на учёт по месту жительства. С помощью поддельных печатей государственных органов злоумышленники изготавливали фиктивные справки о регистрации. За это они получали денежное вознаграждение от 5 до 15 тыс. руб. При этом клиенты не знали, что полученные документы являются фиктивными.

Правоохранители подозревают мужчин в 10 эпизодах. Однако полицейские располагают информацией о том, что их жертвами могли стать около 180 граждан.

В ходе обысков в офисе мошенников полицейские изъяли поддельные печати, документы, сим-карты, ноутбуки, телефоны и деньги. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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