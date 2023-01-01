Елена Синица Из бюджета Перми собираются выделить 9,7 млн рублей на субсидии для детей участников СВО Субсидии получат 78 школ и детских садов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из бюджета Перми могут выделить 9,7 млн руб. для предоставления субсидий детским садам и школам. Деньги направят на льготы по освобождению от платы за присмотр и уход за детьми, родители которых являются участниками СВО. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации.

Всего в перечень входят 78 школ и детских садов. Уточняется, что на получение льготы смогут претендовать и те семьи, где член семьи попал под частичную мобилизацию, и те, где военнослужащий решил отправиться на СВО добровольцем и подписал контракт.

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