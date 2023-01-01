В Перми из-за коммунальной аварии затопило улицу Уровень воды настолько большой, что полностью скрывает колёса легковых автомобилей Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

Утром 7 марта в Перми затопило ул. Водопроводную (м/р Парковый). Об этом сообщает ВЕТТА.

Очевидцы передают, что коммунальная авария произошла рядом со школой «ЭнергоПолис». Уровень воды на проезжей части настолько большой, что полностью скрывает колёса легковых автомобилей.

В «Новогор-Прикамье» сообщили, что аварийно-восстановительные работы начались по пр. Парковому, 8а.

С 10.00 без воды остались здания по адресам: пр. Парковый, 8, 8б. Это школа и детский сад. О времени окончания ремонтных работ не сообщается. Сейчас согласовывается проведение раскопок.





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