Увеличение штрафов за борщевик в Пермском крае до 1 млн рублей признали необоснованным Такая санкция может привести к банкротству предпринимателей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законопроект министерства агропромышленного комплекса Пермского края об увеличении в несколько раз штрафов за бездействие в борьбе с борщевиком Сосновского, получил отрицательное заключение от регионального минэкономразвития. В ведомстве отметили, что документ нуждается в доработке. Об этом сообщает «Рифей».

Кроме того, экономически необоснованным счёл предлагаемый размер санкций для юридических лиц (до 1 млн руб.) и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае.

В Совете муниципальных образований также считают, что такое повышение штрафов негативно скажется на предпринимателях и впоследствии даже может привести к их банкротству.

Напомним, ранее минагро, посчитав, что действующий размер штрафов несоизмерим с ущербом, который наносит опасный сорняк, предложило повысить штрафы за бездействие в борьбе с его распространением. Для физических лиц — до 2-5 тыс. руб., для должностных лиц — до 20-50 тыс. руб., для юридических лиц — до 150 тыс. — 1 млн руб.

По данным министерства, на сегодняшний день в Пермском крае борщевиком Сосновского засорено порядка 59 тыс. га земли. И растение ежегодно может захватывать 10-15% новых территорий.

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