В Перми задержан целившийся из ружья в прохожих местный житель Поделиться Твитнуть

В Перми в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали мужчину, который 6 марта разгуливал по городским улицам с пневматическим ружьём, иногда целясь в прохожих. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент попал на видео. Оно было снято на перекрёстке улиц Юрша и Пушкарской.

Как рассказали perm.aif.ru в МВД региона, задержанным оказался нетрезвый молодой человек 2002 года рождения. Его доставили в отдел полиции, а пневматическое ружьё изъяли.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего», – пояснили в МВД.

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