В Пермском крае бухгалтер школы присвоила полмиллиона рублей Суд приговорил виновную к трём годам лишения свободы условно Поделиться Твитнуть

В Большесосновском районном суде вынесен приговор бухгалтеру одного из образовательных учреждений округа. Женщина признана виновной в присвоении более 476 тыс. руб. бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд установил, что осужденная в период с января 2021 года по август 2022 года похищала деньги школы, внося завышенные сведения о размере своей заработной платы в реестр на перечисление денежных средств. Деньги она получала на банковскую карту, которыми впоследствии распоряжалась по своему усмотрению.

Суд приговорил виновную к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также взыскал сумму ущерба.

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