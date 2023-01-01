Максим Артамонов Глава СКР Бастрыкин взял на контроль массовую драку в Чернушке О конфликте стало известно из соцсетей, полиция уже проводит проверку Поделиться Твитнуть

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил взять на личный контроль инцидент с массовой дракой в Чернушке. Он поручил руководителю следственного управления Прикамья Денису Головкину доложить о ходе процессуальной проверки.

«В средствах массовой информации и социальных медиа сообщалось о драке несовершеннолетних. Конфликт между подростками попал на видео. Следственными органами СК России по Пермскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка», — сообщили в пресс-службе СК.

Как правило, Александр Бастрыкин берёт на личный контроль расследование резонансных уголовных дел практически во всех российских регионах. Каким образом он всё успевает и как это вмешательство главы СК помогает расследованию и поимке преступников, в ведомстве не уточняют.

Напомним, вечером 4 марта около ТЦ «Юбилейный» в Чернушке произошла массовая драка подростков. Очевидцы происшествия сняли инцидент на видео и опубликовали в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что по информации, размещённой в социальных сетях, организована проверка. Все участники конфликта установлены.

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