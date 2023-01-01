Максим Артамонов
В Чернушке подростки устроили массовую драку
Полиция проводит проверку
В Чернушке в минувшие выходные произошла массовая драка подростков, которую очевидцы сняли на видео и опубликовали в местном паблике «Чернушка сегодня» ВКонтакте. Происшествие случилось вечером 4 марта около ТЦ «Юбилейный».
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что по информации, размещённой в социальных сетях, организована проверка. Все участники конфликта установлены.
«Со слов одного из них, между молодыми людьми произошёл конфликт по незначительному поводу. Проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в полиции.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.