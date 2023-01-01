Андрей Стрельцов Прикамские спортсмены на этапе Кубка страны по фристайлу завоевали две золотые награды Всего в активе наших земляков шесть наград Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация фристайла Пермского края

На базе «Огонёк» в Чусовом прошёл пятый этапа Кубка России по фристайлу. Спортсмены соревновались в дисциплине могул.

В первый день стартов в индивидуальном могуле среди женщин победу одержала Виктория Лазаренко. У мужчин бронзовую награду завоевал Никита Паркачёв.

Сегодня, 6 марта, уже в ​ дисциплине парный могул воспитанники СШОР «Огонёк» завоевали четыре медали. Артём Шульдяков стал лучшим у мужчин, а Никита Паркачёв завоевал ​ серебряную награду.

Среди женщин второе место заняла Валерия Шуклина, ​ третье у Виктории Лазаренко. Тренируются спортсмены в Чусовом у Михаила Киреева и Сергея Лазаренко.

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