Елена Синица В Прикамье научные публикации в российских журналах будут учитывать при назначении выплат докторам наук В первом чтении законопроект рассмотрят в марте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Заксобрание региона внесли законопроект, который позволит при назначении ежемесячной денежной выплаты докторам наук учитывать наличие научных публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных Russian Science Citation Index (RSCI), наряду с научными публикациями в изданиях, включённых в международные базы данных. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

Принятие законопроекта позволит привести региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами.

Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на заседании Законодательного собрания в марте.

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