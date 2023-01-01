Елена Синица Уровень безработицы в январе в России составил 3,6% Показатель обновил исторический минимум Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Уровень безработицы по методологии МОТ в январе обновил исторический минимум и составил 3,6%. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Число зарегистрированных безработных составляет 563,6 тыс. человек, говорит вице-премьер Татьяна Голикова. С её слов, в регионах продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости. Например, заключены договоры на участие 24 тыс. человек в оплачиваемых общественных и временных работах.





Кроме этого, по программе субсидирования найма работодатели направили заявки на 41 тыс. рабочих мест. Наибольшее их число заявлено в Москве — 3,7 тыс., Красноярском крае — 2,8 тыс., Республике Татарстан — более 2 тыс.

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