Гособвинение просит отправить в колонию на пять лет экс-депутата Заксобрания Александра Телепнёва Год назад он устроил драку в баре Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Наталья Тимофеева

Прокуратура в судебном заседании предложила назначить наказание бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края Александру Телепнёву в виде пяти лет колонии строгого режима. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Напомним, в апреле 2022 года Телепнёв устроил дебош в пермском баре «Наташа». Он стал кидаться стульями и другими предметами, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения.

Экс-депутата обвинили в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Возможное наказание по ч. 2 ст. 213 УК РФ — до семи лет лишения свободы. Судебное заседание началось 16 декабря.

Добавим, что первый резонансный скандал, связанный с Телепнёвым, случился в 2018 году, когда он вместе с продюсером Сергеем Ванкевичем избил в ночном клубе Андрея Ширмана (DJ Smash). Тогда суд приговорил Телепнёва к двум годам лишения свободы, однако через год экс-депутат вышел по УДО.





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