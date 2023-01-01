Елена Синица Пермский край оказался на 35 месте по доступности бензина для населения На среднюю зарплату жители региона могут купить 949 литров бензина в месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край оказался на 35-м месте среди регионов страны по доступности бензина для населения. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Так, объём бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, составляет 949 л. Цена за литр достигает 46,76 руб., при этом за год цена упала на 3,1%, говорят аналитики.

Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий АО и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тыс. л бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1166 л. В Чукотском, Ханты-Мансийском и Ненецком АО, Магаданской и Сахалинской областях, Камчатском крае и Санкт-Петербурге жители могут купить более 1,5 тыс. л в месяц.

Меньше 700 л топлива в месяц могут купить жители восьми регионов. К ним относятся: Ивановская область (665 л), Северная Осетия (654 л), Калмыкия (654 л), Дагестан (646 л), Карачаево-Черкесия (640 л), Кабардино-Балкария (620 л), Чечня (597 л) и Ингушетия (586 л).

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