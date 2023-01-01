Елена Синица Пермяки в среднем потратят на цветы и подарки к 8 Марта 5,9 тысячи рублей Это чуть меньше, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в этом году общий бюджет на цветы и подарки к 8 Марта составит 5,9 тыс. руб. — на 300 руб. меньше, чем в прошлом году, когда сумма равнялась 6,2 тыс. руб. Об этом сообщается в исследовании портала SuperJob.

Уточняется, что пермяки готовы потратить 3500 руб. на подарки и 2400 — на цветы. Это всего на 200 и 100 руб. соответственно меньше, чем в прошлом году.

Мужчины чаще всего дарят подарки и цветы на 8 Марта своим жёнам (28%), мамам (17%) и дочерям (9%), а женщины — мамам (36%), родным (10%), дочерям (8%) и подругам (7%). Интересно, что в этом году 39% мужчин не собираются делать подарки и дарить букеты в Международный женский день. Среди женщин число тех, кто не планирует никого одаривать, составляет 40%.





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