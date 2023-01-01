Елена Синица
Ольгу Андрианову утвердили в должности заместителя главы администрации города
С 6 марта она избавилась от приставки «и.о.»
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Глава Перми Алексей Дёмкин утвердил Ольгу Андрианову в должности заместителя главы администрации города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 6 марта она избавилась от приставки «и.о.», говорят в ведомстве.
Напомним, с августа 2022 года она работала в должности исполняющей обязанности замглавы администрации Перми по градостроительным вопросам.
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