Елена Синица

Ольгу Андрианову утвердили в должности заместителя главы администрации города

С 6 марта она избавилась от приставки «и.о.»

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андрианова

  Константин Долгановский

Глава Перми Алексей Дёмкин утвердил Ольгу Андрианову в должности заместителя главы администрации города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 6 марта она избавилась от приставки «и.о.», говорят в ведомстве.

Напомним, с августа 2022 года она работала в должности исполняющей обязанности замглавы администрации Перми по градостроительным вопросам.

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