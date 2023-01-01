Всю неделю в Пермском крае ожидаются сильные снегопады Во второй половине недели возможен дождь Поделиться Твитнуть

На неделе с 6 по 12 февраля в Пермском крае ожидается тёплая, но ветреная погода с обильными снегопадами. При этом из-за сильных порывов ветра до 18 м в секунду ощущаемая температура воздуха будет существенно ниже. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов проекта «Метеоролог.и.я».

Так, в понедельник 6 марта на территории края будет —2…—7° с ветром до 13 м в секунду и небольшим снегом, в южных районах возможна метель. Примерно такой же температурный фон сохранится до четверга.

9 марта ожидается потепление до —2…+4°, осадки усилятся. При этом снег будет идти с дождём, а порывы южного ветра будут достигать 18 м в секунду.

В течение недели осадков выпадет в два раза больше нормы, средняя температура воздуха будет выше нормы на северо-западе на 2˚, в центральных районах на 3-4˚, а на юге и востоке на 4-5˚.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.