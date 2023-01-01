В Перми завершилось Первенство края по плаванию «Веселый дельфин» Поделиться Твитнуть

С 1 по 3 марта в спортивном комплексе «Олимпия» 248 спортсменов из 20 клубов региона боролись за право участвовать во Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин», которые пройдут с 15 по 19 мая 2023 года в Санкт-Петербурге. Проведение регионального первенства поддержали «Уралхим» и «Уралкалий».

В соревнованиях приняли участие юноши 13-14 лет (2009-2010 г.р.) и девушки 11-12 лет (2011- 2012 г.р.) из Перми, Березников, Горнозаводска, Губахи, Чусового, Лысьвы, Краснокамска, Чайковского, Осы, Соликамска, Кунгура и Чернушки.

Алексей Аверьянов, президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— Региональный этап соревнований «Веселый дельфин» — это ежегодное первенство, где мы можем оценить уровень подрастающего поколения спортсменов из разных клубов Пермского края. Для юных пловцов это возможность проверить свое спортивное мастерство в атмосфере больших соревнований. Дети закрепляют навыки, которые усвоили в рамках тренировочного процесса, и учатся побеждать.

За три дня было разыграно 30 комплектов наград в индивидуальных и эстафетных заплывах. Спортсмены соревновались на дистанциях 800 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием, 100 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине, а также в эстафетах 4х50 метров вольным стилем и комплексным плаванием. Чемпионами соревнований по числу золотых медалей стали: Кирилл Панцырев («Олимпия», Пермь) — пять золотых медалей и Софья Гейцман («БМ», Пермь) — три золота.

Софья Гейцман, бассейн «БМ» (Пермь), победитель первенства в трех видах программы:

— Для меня соревнования очень важны — это интересно: кто лучше себя проявит, кто выиграет. Хотелось показать хороший результат. В итоге, я довольна тем, как выступила. Занимаюсь еще с садика, и вот сейчас начала неплохо плавать. Хочется и дальше улучшать свои результаты, становиться сильней. Моя главная цель сейчас — выполнить первый взрослый разряд.

Справка

Организаторы Первенства Пермского края по плаванию «Веселый дельфин»: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».

Золотые медали Первенства Пермского края «Веселый дельфин» завоевали:

200 м (комплексное плавание) — Гейцман Софья («БМ», Пермь), Панцырев Кирилл («Олимпия», Пермь);

800 м (вольный стиль) — Гейцман Софья («БМ», Пермь), Панцырев Кирилл («Олимпия», Пермь);

100 м (вольный стиль) — Гейцман Софья («БМ», Пермь), Демидов Семен («Дельфин», Краснокамск);

100 м (брасс) — Чугунова Софья («БМ», Пермь), Пермяков Тимофей («БМ», Пермь);

100 м (на спине) — Смирнова Мария («Старт», Пермь), Панцырев Кирилл («Олимпия», Пермь);

100 м (баттерфляй) — Бачурина Дарья («Кристалл», Березники), Овчинников Матвей, («БМ», Пермь);

эстафета 4х50 метров (вольный стиль) — Миронова Дарья, Караваева Вероника, Голева Полина, Колпакова Ульяна («Олимпия», Пермь); Гусев Данил, Курганов Георгий, Спасин Артем, Панцырев Кирилл («Олимпия», Пермь);

смешанная эстафета 4х50 метров (комплексное плавание) — Панцырев Кирилл, Спасин Артем, Миронова Дарья, Караваева Вероника («Олимпия», Пермь).





Реклама. Филиал "ПМУ" АО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ". Токен ОРД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.