Максим Артамонов
В спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края Антон Трубинов
Ему было 37 лет
В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец Осы Антон Трубинов. О его смерти сообщает администрация Осинского городского округа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Он родился в деревне Нижняя Чермода Осинского округа, учился в профессиональном училище № 45 и зооветеринарном техникуме. В 2003 году Антона Трубинова призвали в ряды Вооруженных сил. Был участником боевых действий в Чечне, а 17 октября 2022 года пошёл добровольцем для участия в спецопераиции.
Военнослужащий погиб в январе. При каких остоятельствах, чиновники не уточнили. Похороны состоится сегодня, 5 марта.
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