Максим Артамонов В спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края Антон Трубинов Ему было 37 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Осинского городского округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец Осы Антон Трубинов. О его смерти сообщает администрация Осинского городского округа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Он родился в деревне Нижняя Чермода Осинского округа, учился в профессиональном училище № 45 и зооветеринарном техникуме. В 2003 году Антона Трубинова призвали в ряды Вооруженных сил. Был участником боевых действий в Чечне, а 17 октября 2022 года пошёл добровольцем для участия в спецопераиции.

Военнослужащий погиб в январе. При каких остоятельствах, чиновники не уточнили. Похороны состоится сегодня, 5 марта.

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