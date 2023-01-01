Андрей Стрельцов «Молот» обыграл «Сокол» на своём льду Счёт в серии плей-офф по победам команд сравнялся Поделиться Твитнуть

В шестом матче серии плей-офф 1/8 финала Кубка Петрова «Молот» в упорном поединке нанёс поражение красноярскому «Соколу». Итог встречи 3-2.

Матч впервые в серии состоялся в Перми, и на нем присутствовало около 6 тысяч зрителей. В составе «молотобойцев» отличились Даниил Сероух и дважды Алексей Шубин.

Счёт в серии плей-офф до четырёх побед стал ничейным - 3-3. Всё должно будет решиться в Красноярске 7 марта.

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