Андрей Стрельцов «Парма» в упорном поединке взяла верх над «Астаной» Победа в Казахстане вернула пермской команде первое место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подопечные Евгения Пашутина провели матч в Астане против одноименного клуба. Поединок закончился с минимальным перевесом в пользу гостей 74:73.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Пармы» Айзея Риз. На его счету 26 набранных очков.





Эта победа позволила пермской команде вернуть себе первое место в турнирной таблице. Следующую игру «Парма» сыграет в Перми против БК «Самара».

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