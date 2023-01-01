Елена Синица Треть уральцев призналась, что кинематограф повлиял на их выбор будущей профессии Еще 24% считают, что влияние оказано, но минимальное Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Около трети жителей Урала рассказали, что кинематограф повлиял на их выбор будущей профессии. Об этом сообщает hh.ru.

Так, среди жителей Урала примерно 35% так или иначе сделали свой выбор профессии под влиянием от однажды увиденного в кино, а 24% считают, что влияние кинематографа было, но минимальное. Остальные затруднились ответить.

Если все-таки влияние и было, то чаще за счет художественных фильмов (83%), реже — мультфильмов (40%) и сериалов (34%). Причем о влиянии кино чаще говорили мужчины, чем женщины (90% против 78%), а о влиянии сериалов, напротив, — представительницы прекрасного пола (36% женщин против 32% мужчин).

Так, женщин сильно впечатлил фильм «Дьявол носит Prada» (его назвали 20% респонденток), а «Волк с Уолл-стрит» возглавил топ фильмов, повлиявших на выбор профессии среди мужчин (его назвали 15%).

Советское и российское кино оказывало влияние реже, однако в лидерах «Экипаж» Александра Митты (назвали 6,2%) и «Иван Васильевич меняет профессию» (6,2%), за ними следует «Человек с бульвара Капуцинов» (4,8%).





Решили строить свою карьеру под влиянием сериалов около трети опрошенных. Лидирует в опросах «Доктор Хаус» (18%), второе место по упоминанию делят «Улицы разбитых фонарей» и «Секс в большом городе» (у них по 11%).

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