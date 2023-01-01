Елена Синица
Треть уральцев призналась, что кинематограф повлиял на их выбор будущей профессии
Еще 24% считают, что влияние оказано, но минимальное
Около трети жителей Урала рассказали, что кинематограф повлиял на их выбор будущей профессии. Об этом сообщает hh.ru.
Так, среди жителей Урала примерно 35% так или иначе сделали свой выбор профессии под влиянием от однажды увиденного в кино, а 24% считают, что влияние кинематографа было, но минимальное. Остальные затруднились ответить.
Если все-таки влияние и было, то чаще за счет художественных фильмов (83%), реже — мультфильмов (40%) и сериалов (34%). Причем о влиянии кино чаще говорили мужчины, чем женщины (90% против 78%), а о влиянии сериалов, напротив, — представительницы прекрасного пола (36% женщин против 32% мужчин).
Так, женщин сильно впечатлил фильм «Дьявол носит Prada» (его назвали 20% респонденток), а «Волк с Уолл-стрит» возглавил топ фильмов, повлиявших на выбор профессии среди мужчин (его назвали 15%).
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