Елена Синица В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург скончалась женщина ДТП случилось 3 марта Поделиться Твитнуть

ГИБДД

В пятницу, 3 марта, на 223 километре трассы Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ВЕТТА.

По предварительной информации, 31-летняя женщина на легковой машине Mitsubishi Lancer зацепила обочину, после чего выехала на встречку. После этого легковушка столкнулась с грузовиком MAN.

В результате автоаварии, женщина скончалась от полученных травм. Кроме того, травмы получила 28-летняя пассажирка легковушки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.