Елена Синица
За сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 209 человек
Скончался один житель
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае официально подтверждено 206 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».
При этом госпитализировать в медучреждения пришлось 27 человек. Вылечились 80 жителей региона, а скончался от коронавируса — один.
С начала пандемии в Пермском крае выявили 463 170 случаев заражения коронавирусом.
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