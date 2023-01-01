Елена Синица За сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 209 человек Скончался один житель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае официально подтверждено 206 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом госпитализировать в медучреждения пришлось 27 человек. Вылечились 80 жителей региона, а скончался от коронавируса — один.

С начала пандемии в Пермском крае выявили 463 170 случаев заражения коронавирусом.

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