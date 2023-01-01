Елена Синица Пермские студенты рассказали, на какую зарплату рассчитывают после окончания учебы Примерно 32% опрошенных заявили, что рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис по поиску работы «Зарплата.ру» провел опрос среди 1640 россиян в возрасте 18-24 лет, в том числе и из Пермского края. Исследование показало, что планируют работать по специальности 76% респондентов после окончания учебы. Также большинство молодежи (80%) не жалеет о выборе своей профессии. При этом освоить еще одну профессию в будущем намерены 77% молодых людей.

Так, примерно 32% опрошенных заявили, что рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей. Еще 30% устроит доход от 40 до 60 тыс.руб.. В то же время 19% претендуют на доход от 60 до 80 тысяч рублей, а 8% — от 100 тысяч и выше.

При этом больше всего молодым людям хотелось бы иметь свой бизнес (28%), работать в ИТ (13%), на госслужбе (10%), в финансовой сфере (9%), в образовательной сфере (6%), в продажах (6%),в медицине (6%), в строительстве (6%), в общепите (3%), в промышленности (3%), в юридической сфере (3%), в розничной торговле (3%), в сфере услуг (2%), в транспортной сфере (1%), в маркетинге (1%).





Опрошенные молодые респонденты отмечают, что для них основной критерий выбора работы: высокий доход — 45%, карьерные перспективы — 27%, интересная работа, которая не будет угнетать и вызывать стресс — 8%, работа по специальности — 20%.

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