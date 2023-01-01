Максим Артамонов В отношении руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина пройдёт служебная проверка Центральный аппарат СК намерен проверить четырёх руководителей региональных подразделений Поделиться Твитнуть

Денис Головкин

Следственный комитет России

СК решил организовать служебные проверки в отношении руководителей четырёх региональных управлений, среди которых оказался и глава СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин. Об этом стало известно на итоговом заседании коллегии следкома, где глава СК Александр Бастрыкин заслушал доклады подчинённых.

В ведомстве пояснили, что проверки «назначили из-за системных недочётов в их [руководителей ведомства в регионах] работе», — пояснили в СК России. Кроме Головкина, проверят руководителей в Тверской, Рязанской и Калининградской областях.

Денис Головкин возглавил Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю в марте 2022 года. Ранее он проходил службу на руководящих должностях в следственных управлениях нескольких регионов, занимал должность руководителя управления Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

Должность руководителя СУ СКР по Пермскому краю стала вакантной после смерти Сергея Сарапульцева 23 сентября 2021 года, через три дня после того, как студент Тимур Бекмансуров напал на Пермский университет и убил шесть человек. Тогда обязанности главы ведомства были возложены сначала на замруководителя регионального следственного управления Дмитрия Анащенко, а с 4 февраля 2022 года и.о. руководителя был назначен Валерий Сафонов.

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