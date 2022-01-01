Следственное управление СКР по Пермскому краю возглавил Денис Головкин Сегодня новый руководитель был представлен коллективу Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Головкин

Следственный комитет России

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю возглавил Денис Головкин. На эту должность он был назначен указом президента РФ от 3 марта 2022 года. В среду, 16 марта, Головкин был официально представлен коллективу, представителям правительства региона, правоохранительных органов и судейского сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Ранее Головкин проходил службу на руководящих должностях в следственных управлениях нескольких регионов, занимал должность руководителя управления Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. Он награжден знаками отличия «Отличник следственных органов» и «За службу закону», медалью «За безупречную службу» и другими медалями.

Напомним, должность руководителя СУ СКР по Пермскому краю стала вакантной после смерти Сергея Сарапульцева 23 сентября 2021 года. Обязанности главы ведомства были возложены сначала на замруководителя регионального следственного управления Дмитрий Анащенко, 4 февраля 2022 года и. о. руководителя был назначен Валерий Сафонов.

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