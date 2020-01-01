И.о. руководителя СУ СКР по Пермскому краю назначен Валерий Сафонов С 4 февраля он приступил к исполнению обязанностей Поделиться Поделиться Твитнуть

Валерий Сафонов

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Исполняющим обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю с 4 февраля 2022 года приказом председателя СКР назначен генерал-майор юстиции Валерий Сафонов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 19 января 2022 года Сафонов был назначен на должность первого заместителя руководителя СУ СКР по Пермскому краю. Ранее Валерий Сафонов занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области.

С сентября 2021 года исполняющим обязанности руководителя регионального СУ СКР являлся полковник юстиции Дмитрий Анащенко.

Справка

Валерий Александрович Сафонов родился 6 ноября 1964 года в Волгограде. С 1984 по 1986 год проходил срочную службу в Вооружённых силах СССР. В 1992 году окончил Волгоградский государственный университет по специальности «правоведение». На службу в органы прокуратуры Волгоградской области поступил в сентябре 1991 года. Замещал должности стажёра, следователя и старшего следователя прокуратуры Красноармейского района Волгограда, заместителя прокурора Красноармейского района Волгограда, прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью в областных правоохранительных органах управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры области.

С 24 сентября 2001 года состоял в должности начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления прокуратуры области, с 24 декабря 2004 года — заместителя начальника управления по надзору за расследованием преступлений облпрокуратуры, с 5 декабря 2005 года по сентябрь 2007 года возглавлял управление по надзору за расследованием преступлений прокуратуры области.

За примерное исполнение служебного долга Сафонов неоднократно поощрялся. За высокий профессионализм председателем Следственного комитета при прокуратуре РФ он награждён именным оружием, в декабре 2008 года ему вручён нагрудный знак «Почётный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», в 2010 году награждён медалями «За отличие» и «За безупречную службу» I, II, III степени и другими наградами.

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