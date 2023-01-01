В выходные в Пермском крае пройдут ливневые снегопады Интенсивные осадки могут начаться уже в пятницу вечером Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в выходные дни ожидаются ливневые снегопады. Их принесут циклоны и тёплый фронт. Первые интенсивные осадки могут выпасть вечером в пятницу, сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Мощный, но короткий снегопад ожидается и в Перми.

В субботу днём в Прикамье потеплеет до -1... -3 градусов, в северных и восточных регионах будет -4…-8.

Затем до среды, 8 марта, характер погоды существенно не изменится. Возможно небольшое похолодание, при этом вероятность ливневых снегопадов сохранится.

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