Елена Синица Пермская администрация впервые взыскала штраф за расклейку объявлений на остановках Размер штрафа составил 120 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми взыскала 120 тыс. руб. за незаконную расклейку объявлений на остановках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказали в ведомстве, к ответственности привлекли компанию, которая занималась расклеиванием объявлений финансового характера. Компания уже выплатила штраф. В администрации добавили, что это первый опыт привлечения юридического лица к ответственности за порчу муниципального имущества.

Ранее к ответственности привлекались только физические лица, расклейщики, однако благодаря совместной работе администрации Перми и сотрудников МВД удалось привлечь к ответственности юридическое лицо.





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