Максим Артамонов В Пермском крае работает 52,7% жителей от общей численности населения За год безработными были признаны 27 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Прикамье в прошлом году уровень безработицы составил 3,2%, что ниже среднего по России (3,7%), но выше этого показателя в ПФО (3,1%). По сравнению с предыдущими годами в регионе наблюдается значительное снижение. Об этом рассказал глава Пермьстата Владимир Белянин, подводя итоги прошлого года.

По его словам, общая численность безработных почти в пять раз превысила численность безработных, зарегистрированных в госучреждениях службы занятости населения.

В прошлом году в государственные учреждения службы занятости населения, согласно данным краевого минсоца, обратились около 57 тыс. чел. Это на 22% меньше, чем в 2021 году.

За год безработными было признано 27 тыс. чел., а на конец года на учёте состояло порядка 8 тыс. безработных (7984 чел.).

Источник: Пермьстат

Уровень зарегистрированной безработицы также снизился по сравнению с 2021 годом (на 0,21 процентного пункта: 0,64% против 0,85%).

Белянин пояснил, что несколько лет назад «мы жили в пределах 6-7%, а сейчас вышли на 3%, и это уже достаточно хороший результат». Пик безработицы пришёлся на пандемийный 2020 год — во втором квартале она достигла 6,7%.

Что касается занятости населения, то в четвёртом квартале 2022 года её уровень составил 57,2% (соотношение занятых к общей численности населения). По этому показателю Пермский край находится на 11 месте в ПФО (вместе с Республикой Марий Эл).

Напомним, в конце января министр социального развития региона Павел Фокин, выступая с докладом о ситуации на рынке труда в Прикамье, сообщил, что уровень зарегистрированной безработицы в крае снизился в 1,3 раза. Эта тенденция была отмечена во всех муниципалитетах, кроме трёх городов: Кудымкара, Нытвы и Верещагино.

Высокий уровень безработицы в 2022 году зафиксирован в Косинском и Кочёвском округах, а также в Большесосновском, Берёзовском округах и в Гайнах.

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