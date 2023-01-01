Максим Артамонов Глава минсоца Пермского края рассказал о территориях с высоким уровнем безработицы Хуже всего ситуация в пяти округах Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В 2022 году в 17 муниципальных образованиях Пермского края снизилось число вакансий на одного соискателя. Такие данные привёл во время заседании Совета глав Пермского края министр социального развития региона Павел Фокин, выступая с докладом о ситуации на рынке труда в Прикамье. Видеотрансляция заседания велась ВКонтакте.

Наибольшее снижение зафиксировано в Косинском и Кочёвском округах, а также в Большесосновском, Берёзовском округах и в Гайнах, отметил Фокин.

«Важный показатель — это коэффициент напряжённости, или сколько вакансий в территориях приходится на одного человека, который ищет работу. За 2022 год мы имеем хороший показатель по краю, он равен 0,5%. Это означает, что на каждого ищущего работу приходится три и более вакансии», — заявил Фокин.

В этом году перед местными чиновниками в территориях поставлена задача увеличить количество вакансий на портале «Работа в России», особенно в территориях, где коэффициент выше 1.

По словам чиновника, уровень зарегистрированной безработицы в Прикамье снизился в 1,3 раза. Эта тенденция была отмечена во всех муниципалитетах, кроме трёх городов: Кудымкара, Нытвы и Верещагино.

Всего за прошлый год в службу занятости обратились 37 906 тыс. человек, трудоустроено было 315 тыс. человек. На конец года на учёте состояло 7,9 тыс. человек.

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