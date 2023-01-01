Андрей Стрельцов В Перми завершился чемпионат страны по самбо В активе пермских спортсменов две бронзовые награды Поделиться Твитнуть

Сергей Мершин

В Перми финишировал 73 Чемпионат России по самбо. Поединки проходили на площадке спортивного комплекса им. Сухарева. В течение трёх дней за победу боролись более 650 лучших самбистов из 71 региона РФ.

Одну из главных сенсаций преподнесла 20-летняя самбистка Ольга Полыгалова из Березников. Она стала третьей в весовой категории до 50 кг. Отметим, что это её первый старт на взрослом чемпионате. Также «бронзу» в копилку сборной Пермского края принёс 22-летний Владимир Романов из Лысьвы.





Победители и призёры чемпионата войдут в состав сборной России для выступления на Чемпионате мира и Европы.

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