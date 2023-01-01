Елена Синица
В Прикамье собираемость имущественных налогов увеличилась на 27%
При этом стабильным источником доходов бюджета остаются налоги по спецрежимам
За 2022 год в консолидированный бюджет России по налогоплательщикам Пермского края поступило 800 млрд руб. Это на 26% превысило поступления 2021 года. Поступления в бюджет Пермского края (региональный и местные) соответствуют уровню 2021-го и составили 212 млрд руб. Такие данные приводит Управление ФНС России по Пермскому краю.
По данным ведомства, собираемость имущественных налогов увеличилась на 27%, а стабильным источником доходов территориального бюджета остаются налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов. Это говорит о развитии малого и среднего бизнеса в крае.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.