Елена Синица В Прикамье собираемость имущественных налогов увеличилась на 27% При этом стабильным источником доходов бюджета остаются налоги по спецрежимам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 2022 год в консолидированный бюджет России по налогоплательщикам Пермского края поступило 800 млрд руб. Это на 26% превысило поступления 2021 года. Поступления в бюджет Пермского края (региональный и местные) соответствуют уровню 2021-го и составили 212 млрд руб. Такие данные приводит Управление ФНС России по Пермскому краю.

По данным ведомства, собираемость имущественных налогов увеличилась на 27%, а стабильным источником доходов территориального бюджета остаются налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов. Это говорит о развитии малого и среднего бизнеса в крае.

По итогам 2022 года наблюдается рост регистрации ИП на 3% и плательщиков налога на профессиональный доход на 62%. Для сравнения, количество самозанятых налогоплательщиков уже превысило численность ИП в 1,8 раза.





Также сообщается, что за 2022 год в регионе заключено 25 мировых соглашений на сумму более 1 млрд руб. Поступления по мировым соглашениям выросли за прошлый год в 5,6 раза.

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