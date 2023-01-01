Елена Синица Арбитражный суд поддержал Пермское УФАС в споре с ЗАО «Курорт Ключи» Курорт отказал ООО Санаторий «Родничок» в продлении договора водоотведения Поделиться Твитнуть

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В Пермское УФАС поступила жалоба ООО Санаторий «Родничок» (бывшее ООО «ЛОК «Ключи») на действия ЗАО «Курорт Ключи», отказавшего заявителю в продлении договора водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Договор по оказанию услуг водоотведения между сторонами был заключён в 2009 году. С 2023 года курорт решил прекратить договорные отношения с санаторием в одностороннем порядке, объяснив это постройкой нового здания, объём сбросов из которого якобы может превысить допустимые значения и навредить окружающей среде.





При этом курорт, обслуживающий, кроме заявителя, других потребителей, отказал в продлении договора водоотведения только этому абоненту, предложив ему самостоятельно обеспечивать приём и сброс сточных вод. Правда, у ООО Санаторий «Родничок» техническая возможность для этого отсутствует.





По мнению УФАС, ЗАО «Курорт Ключи» не вправе был отказать этому потребителю, поскольку такие действия содержат признаки злоупотребления доминирующим положением. Таким образом, УФАС считает, что организация нарушает закон о защите конкуренции. Ведомство вынесло предупреждение о необходимости продлить ранее действующий или заключить новый аналогичный договор водоотведения с ООО Санаторий «Родничок».





ЗАО «Курорт Ключи» пыталось оспорить решение УФАС в суде. Однако Арбитражный суд признал вынесенное предупреждение законным и обоснованным. Как итог, договор был перезаключён.





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