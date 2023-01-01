Центробанк принял решение по истекающим в марте валютным ограничениям Поделиться Твитнуть

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объявила, что все истекающие в марте валютные ограничения будут продлены. Заявление она сделала на встрече, организованной Ассоциацией банков России, её трансляция велась на сайте ассоциации.

«Ограничения на движение капитала и валютные ограничения были крайне важны для быстрой стабилизации ситуации. В течение года нам удалось отменить или смягчить многие из них, — сказала она. — Но в будущем принципиальных изменений тех условий, которые есть сейчас, ждать не приходится, и поэтому ограничения сохранятся».

Набиуллина отметила, что в России будут продлены сроки лимитов на снятие наличной валюты с банковских счетов, переводы средств за границу и вывод средств нерезидентами из недружественных стран.





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