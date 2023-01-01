Максим Артамонов В Перми из-за оборванной линии электропередачи встали трамваи Происшествие случилось на Крохалевке Поделиться Твитнуть

Утром 2 марта в микрорайоне Краснова на Крохалевке встали трамваи. Инцидент произошёл в районе ул. Обвинской — оборвалась линия электропередачи. Об этом сообщает telegram-канал «Пермь №1».

Как пишет perm.aif.ru со ссылкой на МУП «Пермгорэлектротранс», авария случилась в 10:00 на перекрёстке улиц Обвинской и Куйбышева — водитель трамвая увидел посторонний провод на контактной сети.

«Согласно должностной инструкции, он остановил вагон и сообщил о произошедшем в центральную диспетчерскую службу. На место оперативно прибыла аварийная служба МУП «Пермгорэлектротранс». Движение было восстановлено в 10:40», — сообщили в ведомстве.

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