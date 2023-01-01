В Пермском крае в 2022 году количество выявленных фальшивых банкнот сократилось в три раза Чаще всего подделывали купюры номиналом 5 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

В банковской системе Пермского края в 2022 году выявлено и изъято из обращения 92 поддельных российских банкноты на сумму более 337 тыс. руб. По сравнению с 2021 годом это в три раза меньше по количеству и почти в четыре раза меньше по объёму нанесённого ущерба. Об этом сообщили в Пермского отделении Банка России.

Первое место по количеству подделок заняли купюры номиналом 5 тыс. руб. Их выявлено 59 (64% от общего количества фальшивок) — это почти в четыре раза меньше, чем было годом ранее.

Второе место сохранили за собой тысячерублёвые банкноты. Их было выявлено 20 штук (22% от общего числа). Также из наличного денежного оборота было изъято 11 фальшивых банкнот номиналом 2 тыс. руб. и по одной банкноте 200 и 50 руб.

Кроме того, в Пермском крае в прошлом году было выявлено 13 поддельных купюр номиналом 50 и 100 долларов США.

В целом по стране в 2022 году было изъято из денежного оборота 22,8 тыс. фальшивых денежных знаков. За год их количество сократилось в 1,6 раза. Число поддельных купюр иностранных государств по сравнению с показателем 2021 года сократилось в 4,7 раза и составило 1,8 тыс.

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