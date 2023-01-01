Скончалась судья Пермского краевого суда Елена Лабердина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 1 марта, на 58 году жизни скончалась Елена Лабердина, судья Пермского краевого суда в отставке. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Елена Лабердина окончила юридический факультет Пермского государственного университета. В 1995 году была назначена на должность судьи Ленинского районного суда Перми. С 1999 по 2009 год работала судьёй Пермского краевого (областного) суда. В 2008 году ей был присвоен первый квалификационный класс.

«За годы работы Елена Борисовна зарекомендовала себя компетентным и высококвалифицированным судьёй. На протяжении ряда лет обеспечивала высокое качество и своевременность рассмотрения дел. Пермский краевой суд, Совет судей и квалификационная коллегия судей Пермского края выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

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