Максим Артамонов В Пермском крае школьники из деревни Мачино годами жили без остановок для автобуса Проблема была решена только после вмешательства прокуратуры Поделиться Твитнуть

В Берёзовском районе Пермского края родители школьников из деревни Мачино обратились в прокуратуру по поводу нарушения прав детей на доступное образование. В населённом пункте не было автобусных остановок (павильонов) и разворотных площадок для посадки и высадки школьников. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что по итогам проверки прокурор направил в суд заявление о том, чтобы на органы местного самоуправления была возложена обязанность обеспечить подвоз учеников к школе и обратно в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кунгурский городской суд удовлетворил эти требования в полном объёме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.