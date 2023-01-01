Максим Артамонов В Пермском крае пенсионеры будут шить одежду для участников спецоперации Краевые власти предложили главам муниципалитетов создать кружки кройки и шитья Поделиться Твитнуть

На заседании совета глав муниципальных образований Пермского края директор департамента общественных проектов Евгений Хузин рассказал о реализации проекта «Активное долголетие». Трансляция велась ВКонтакте.

По словам чиновника, этот проект действует в регионе с прошлого года и призван создавать дополнительные условия для улучшения качества и продолжительности жизни пенсионеров. Региональные власти выделили на него него более 70 млн руб.: в 2022 и 2023 годах — по 15,6 млн руб., а в 2024 и 2025 годах планируется выделить ещё 22,2 и 23,4 млн руб. соответственно.

В текущем году у проекта появились новые направления. Например, программа «Серебряный туризм», которая ставит целью развивать внутренний туризм. В рамках этого направления чиновники отберут 1400 наиболее активных пенсионеров и отправят их в экскурсионные туры по Пермскому краю. Для этого каждый пенсионер должен заполнить специальную анкету. Отбор будет происходить по итогам изучения этих анкет. Из регионального бюджета на «Серебряный туризм» чиновники выделят 7 млн руб.

Кроме этого, в 2023 году планируется запустить направление по пошиву и изготовлению одежды для участников российской спецоперации на Украине.

«В этом году мы планируем, что одним из направлений проекта «Активное долголетние» станет пошив и изготовление экипировки для наших бойцов в зоне проведения специальной военной операции», — сказал чиновник и обратился к главам муниципалитетов с просьбой помочь организовать кружки кройки и шитья.

Хузин не уточнил, в каких объёмах будет осуществляться пошив экипировки и планируется ли как-то координировать действия с теми жителями Прикамья, которые уже занимаются пошивом одежды для участников СВО.

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